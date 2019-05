மாவட்ட செய்திகள்

சங்ககிரி அருகே, பணம் திருடியதாக நினைத்து பட்டறையில் கட்டிவைத்து தொழிலாளி அடித்துக்கொலை - 4 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை + "||" + Thinking that money was stolen near Sankagiri Worker hit the tip of the workshop

சங்ககிரி அருகே, பணம் திருடியதாக நினைத்து பட்டறையில் கட்டிவைத்து தொழிலாளி அடித்துக்கொலை - 4 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை