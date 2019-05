மாவட்ட செய்திகள்

செஞ்சியில் சூறைக்காற்றுடன் மழை, கூரை வீட்டின் மீது, மரம் முறிந்து விழுந்ததில் சிறுமி பலி - தாய்-மகன் உள்பட 3 பேர் படுகாயம் + "||" + On the roof of the house, The tree fell and the child kills

