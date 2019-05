மாவட்ட செய்திகள்

பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் முதிர்வு தொகையை பயனாளிகள் பெற்று கொள்ளலாம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + The collector's information can be obtained by the beneficiaries of the maturity amount in the female child protection program

பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் முதிர்வு தொகையை பயனாளிகள் பெற்று கொள்ளலாம் கலெக்டர் தகவல்