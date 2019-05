மாவட்ட செய்திகள்

சத்தியமங்கலம் அருகே பரபரப்பு கியாஸ் அடுப்பை பற்றவைத்தபோது சிலிண்டர் தீப்பிடித்து எரிந்தது தீயணைப்பு வீரர்கள் அணைத்ததால் பெரும் விபத்து தவிர்ப்பு + "||" + When the kais was ignited the oven Cylinder fires and burns Avoidance of firefighters

