மாவட்ட செய்திகள்

மல்லிகார்ஜுன கார்கே முதல்-மந்திரி ஆகியிருக்க வேண்டும் என பேச்சு: சித்தராமையா-குமாரசாமி இடையே கருத்து மோதல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு கர்நாடகத்தில் ஆட்சி தொடருமா? + "||" + Mallikarjun Kharge Must be the Chief Minister Siddaramaiah Between Kumaraswamy Conflict of thought

மல்லிகார்ஜுன கார்கே முதல்-மந்திரி ஆகியிருக்க வேண்டும் என பேச்சு: சித்தராமையா-குமாரசாமி இடையே கருத்து மோதல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு கர்நாடகத்தில் ஆட்சி தொடருமா?