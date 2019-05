மாவட்ட செய்திகள்

குந்துகோல், சிஞ்சோலி சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று நடக்கிறது பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் + "||" + Assembly constituency The vote is going on today Strong security arrangements

