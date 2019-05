மாவட்ட செய்திகள்

பொறுப்பற்ற ஆசிரியர்களை பெற்றோர் கேள்வி கேட்கலாம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் பேச்சு + "||" + Parents can ask irresponsible teachers to ask the District Principal Educational Officer

பொறுப்பற்ற ஆசிரியர்களை பெற்றோர் கேள்வி கேட்கலாம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் பேச்சு