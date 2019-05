மாவட்ட செய்திகள்

குன்னம் அருகே பஸ் வசதி இன்றி கிராம மக்கள் அவதி தார்ச்சாலை வசதி ஏற்படுத்திதர வலியுறுத்தல் + "||" + The villagers urged the villagers to have access to the facility without bus facility near Kunnam

குன்னம் அருகே பஸ் வசதி இன்றி கிராம மக்கள் அவதி தார்ச்சாலை வசதி ஏற்படுத்திதர வலியுறுத்தல்