மாவட்ட செய்திகள்

அமைச்சரை பதவி நீக்க கோரி மக்கள் நீதிமய்யம் கட்சியினர் கவர்னருக்கு கடிதம் + "||" + People's Justice Party letter to the Governor demanding the removal of the minister

அமைச்சரை பதவி நீக்க கோரி மக்கள் நீதிமய்யம் கட்சியினர் கவர்னருக்கு கடிதம்