மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் இருந்து கோவைக்கு பொதுவினியோக திட்டத்துக்கு 2,500 டன் புழுங்கல்அரிசி சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது + "||" + From Tanjore to Coimbatore The 2,500 tonnes of berries were sent to the Railway Cargo Railway for general public scheme

