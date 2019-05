மாவட்ட செய்திகள்

குடகில் தொடர் கனமழை: மலை அடிவாரத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை - மின்னல் தாக்கி 10 ஆடுகள் செத்தன + "||" + Heavy rain in kudaku: Warning to people living on the bottom of the hill - lightning hit 10 goats

குடகில் தொடர் கனமழை: மலை அடிவாரத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை - மின்னல் தாக்கி 10 ஆடுகள் செத்தன