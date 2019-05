மாவட்ட செய்திகள்

2030-ல் இந்தியாவின் மின் உற்பத்தி இரு மடங்காக உயரும் பொறியாளர்கள் தேசிய மாநாட்டில் என்.எல்.சி. இயக்குனர் தகவல் + "||" + In 2030, India's power producer doubled to the National Conference of Engineers at NLC. Director Information

2030-ல் இந்தியாவின் மின் உற்பத்தி இரு மடங்காக உயரும் பொறியாளர்கள் தேசிய மாநாட்டில் என்.எல்.சி. இயக்குனர் தகவல்