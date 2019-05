மாவட்ட செய்திகள்

திருவாடானை தாலுகாவில் பழுதடைந்துள்ள மின்கம்பங்களை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + In Thiruvatana taluk Public demand for the replacement of the damaged power poles immediately

திருவாடானை தாலுகாவில் பழுதடைந்துள்ள மின்கம்பங்களை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை