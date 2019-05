மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அருகே, பொது இடத்தில் பட்டாக்கத்தியால் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடிய 3 பேர் கைது + "||" + Near Karur, 3 people arrested for celebrating birthdays in the public place were beaten by cake

கரூர் அருகே, பொது இடத்தில் பட்டாக்கத்தியால் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடிய 3 பேர் கைது