மாவட்ட செய்திகள்

திங்கள்சந்தை அருகே குளத்தில் இருந்து விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வலியுறுத்தி மறியல் + "||" + Thunderstorm urged to open water from the pond to farmers

திங்கள்சந்தை அருகே குளத்தில் இருந்து விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வலியுறுத்தி மறியல்