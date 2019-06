மாவட்ட செய்திகள்

குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் மாற்றுதிறனாளிகளிடம் நேரில் சென்று கலெக்டர் மனுக்களை பெற்றார் + "||" + Go straight to the collector of the petitions received disability

குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் மாற்றுதிறனாளிகளிடம் நேரில் சென்று கலெக்டர் மனுக்களை பெற்றார்