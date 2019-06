மாவட்ட செய்திகள்

முளகுமூடு பகுதியில் செயல்படும் டாஸ்மாக் கடையை உடனே அகற்ற வேண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கிராம மக்கள் மனு + "||" + The Taskmak shop which is functioning in the mudugudu area must be immediately removed by the villagers at the Collector's Office

