மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அருகே தாக்கப்பட்ட சமூக ஆர்வலர் பரிதாப சாவு கொலைவழக்காக மாற்றி போலீசார் விசாரணை + "||" + Police investigating the killing of a social activist who was attacked near Thanjavu

தஞ்சை அருகே தாக்கப்பட்ட சமூக ஆர்வலர் பரிதாப சாவு கொலைவழக்காக மாற்றி போலீசார் விசாரணை