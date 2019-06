மாவட்ட செய்திகள்

கனிமொழி எம்.பி.யிடம் புத்தகம் எழுதுமாறு அறிவுரை; பிரபல எழுத்தாளர் கி.ராஜநாராயணன் விருப்பம் தெரிவித்தார் + "||" + Advice to write a book on Kanimozhi MP Popular writer K. Rajanarayanan expressed his wish

கனிமொழி எம்.பி.யிடம் புத்தகம் எழுதுமாறு அறிவுரை; பிரபல எழுத்தாளர் கி.ராஜநாராயணன் விருப்பம் தெரிவித்தார்