மாவட்ட செய்திகள்

சிவகாசி அருகே அனுமதியின்றி பட்டாசு தயாரித்தபோது வெடிவிபத்து; 2 பேர் உடல் கருகினர் + "||" + Explosion accident when crackers made without permission at Sivakasi; 2 people were bleeding

சிவகாசி அருகே அனுமதியின்றி பட்டாசு தயாரித்தபோது வெடிவிபத்து; 2 பேர் உடல் கருகினர்