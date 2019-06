மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளி, கல்லூரி விடுதிகளில் சேர மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி தகவல் + "||" + Students can apply for joining college and government schools, collector Uma Maheswari

