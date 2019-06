மாவட்ட செய்திகள்

தண்ணீர் திறந்து விட மறுக்கும் கர்நாடக அரசை கண்டித்து காவிரி ஆற்றுக்குள் இறங்கி விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + Farmers struggle in the river Kaveri to denounce the Karnataka government's refusal to open water

தண்ணீர் திறந்து விட மறுக்கும் கர்நாடக அரசை கண்டித்து காவிரி ஆற்றுக்குள் இறங்கி விவசாயிகள் போராட்டம்