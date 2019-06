மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் விவசாயிகளுக்கு எதிரான திட்டங்களை மத்திய- மாநில அரசு செயல்படுத்துகிறது முத்தரசன் குற்றச்சாட்டு + "||" + Mudrasaran's allegations are being implemented by the Central and state governments against farmers in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் விவசாயிகளுக்கு எதிரான திட்டங்களை மத்திய- மாநில அரசு செயல்படுத்துகிறது முத்தரசன் குற்றச்சாட்டு