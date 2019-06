மாவட்ட செய்திகள்

தடைக்காலம் முடிந்து கடலுக்கு சென்ற நாகை மீனவர்கள் கரை திரும்பினர் குறைந்த அளவு மீன்கள் சிக்கியதால் ஏமாற்றம் + "||" + The barrier ended and went to the sea The fishermen returned to the shore and were disappointed with the low amount of fish caught

தடைக்காலம் முடிந்து கடலுக்கு சென்ற நாகை மீனவர்கள் கரை திரும்பினர் குறைந்த அளவு மீன்கள் சிக்கியதால் ஏமாற்றம்