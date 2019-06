மாவட்ட செய்திகள்

சுருக்கு வலை பயன்படுத்தும் மீனவர்களுக்கு இழப்பீடு; அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல் + "||" + Compensation for fishermen who use the Narrow Web fish catch net

சுருக்கு வலை பயன்படுத்தும் மீனவர்களுக்கு இழப்பீடு; அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல்