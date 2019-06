மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில், கோவில் கட்ட அனுமதிக்கக் கோரி இந்து முன்னணியினர் சாலை மறியல் போராட்டம் 82 பேர் கைது + "||" + In the asylum, they demanded permission to build the temple 82 protesters arrested by Hindu Front Road Strike

தஞ்சையில், கோவில் கட்ட அனுமதிக்கக் கோரி இந்து முன்னணியினர் சாலை மறியல் போராட்டம் 82 பேர் கைது