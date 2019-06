மாவட்ட செய்திகள்

இனியும் அதிகாரிகளை நம்பினால் பயன் கிடைக்காது: ஏரியில் தூர்வாரும் பணியை தொடங்கிய பரவாய் கிராம மக்கள் + "||" + Paravai villagers who started work on the lake are no longer useful if they trust the authorities

இனியும் அதிகாரிகளை நம்பினால் பயன் கிடைக்காது: ஏரியில் தூர்வாரும் பணியை தொடங்கிய பரவாய் கிராம மக்கள்