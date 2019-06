மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்வதாக கூறி 40 பேரிடம் ரூ.78 லட்சம் மோசடி; ஒருவர் கைது + "||" + Fraud claiming to take tourists abroad, One is arrested

வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்வதாக கூறி 40 பேரிடம் ரூ.78 லட்சம் மோசடி; ஒருவர் கைது