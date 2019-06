மாவட்ட செய்திகள்

மணல் குவாரி அமைக்க கோரி மாட்டுவண்டி தொழிலாளர்கள் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Petroleum workers petition the Collector for setting up a sand quarry

மணல் குவாரி அமைக்க கோரி மாட்டுவண்டி தொழிலாளர்கள் கலெக்டரிடம் மனு