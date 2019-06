மாவட்ட செய்திகள்

நடுக்கடலில் படகு பழுதானதால் பரிதவித்த குமரி மீனவர்கள் 23 பேர் மீட்பு + "||" + Kumari who died due to boating in the Mediterranean Rescue of 23 fishermen

நடுக்கடலில் படகு பழுதானதால் பரிதவித்த குமரி மீனவர்கள் 23 பேர் மீட்பு