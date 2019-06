மாவட்ட செய்திகள்

ரே‌ஷன்கடையில் பொருட்கள் வழங்குவதில் முறைகேடு; பெண்கள் முற்றுகையிட்டு மனு + "||" + Misappropriation of supplies at rations; Petition for blockade of women

ரே‌ஷன்கடையில் பொருட்கள் வழங்குவதில் முறைகேடு; பெண்கள் முற்றுகையிட்டு மனு