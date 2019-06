மாவட்ட செய்திகள்

கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்த போது, விஷவாயு தாக்கி 3 தொழிலாளர்கள் பலி + "||" + When cleaning the sewer tank, 3 workers killed in poison gas attack

கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்த போது, விஷவாயு தாக்கி 3 தொழிலாளர்கள் பலி