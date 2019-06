மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டு ரூ.20¼ கோடியில் 117 குடிமராமத்து பணிகள் கலெக்டர் அண்ணாதுரை தகவல் + "||" + The Collector of Annadurai reports 117 civilian work in Tanjore district this year at Rs

