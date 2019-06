மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரியை விரைவில் முதல்-அமைச்சர் திறந்து வைக்கிறார் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + First Minister to open Karur Government Medical College soon

