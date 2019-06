மாவட்ட செய்திகள்

நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகள் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Farmers can apply for subsidy under the Micro Irrigation Scheme

நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகள் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்