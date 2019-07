மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்ட கார், வேன் டிரைவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் சீர்காழியில் நடந்தது + "||" + Demonstration of car and van drivers engaged in parliamentary election work

