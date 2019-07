மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் ரூ.3½ கோடியில் 14 ஏரிகளில் குடிமராமத்து பணி கலெக்டர் சாந்தா தகவல் + "||" + Shanthamaru works in 14 lakes in Perambalur district for Rs.

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் ரூ.3½ கோடியில் 14 ஏரிகளில் குடிமராமத்து பணி கலெக்டர் சாந்தா தகவல்