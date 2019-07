மாவட்ட செய்திகள்

பாம்பனில் பலத்த சூறாவளி காற்றால் ரெயில்கள் தாமதமாக சென்றன; தங்கச்சிமடத்தில் கடல் உள்வாங்கியதால் பவளப்பாறைகள் பாதிப்பு + "||" + The rails were delayed by strong tornadoes in pamban; In thangachimadam Because of the purchase of marine insiders Damage to coral reefs

பாம்பனில் பலத்த சூறாவளி காற்றால் ரெயில்கள் தாமதமாக சென்றன; தங்கச்சிமடத்தில் கடல் உள்வாங்கியதால் பவளப்பாறைகள் பாதிப்பு