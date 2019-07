மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி அருகே, மீனவர்கள் கோஷ்டி மோதல், கடலில் விழுந்தவர் கதி என்ன? - 5 பேர் காயம் + "||" + Fishermen clash, What is Katie who fell into the sea? - 5 people injured

கன்னியாகுமரி அருகே, மீனவர்கள் கோஷ்டி மோதல், கடலில் விழுந்தவர் கதி என்ன? - 5 பேர் காயம்