மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண கோரி காலிக்குடங்களுடன் பெண்கள் சாலை மறியல் லாரி சிறைபிடிப்பு + "||" + Women's road pickup truck with gallows demanding a solution to the drinking water problem

குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண கோரி காலிக்குடங்களுடன் பெண்கள் சாலை மறியல் லாரி சிறைபிடிப்பு