மாவட்ட செய்திகள்

தக்கலை அருகே கொள்ளை போனதாக கூறப்பட்ட 78 பவுன் நகை மீட்பு இன்னொரு அறையில் இருந்தது கண்டுபிடிப்பு + "||" + The discovery was in another room of a 78-pound jewelry rescue that had been reported stolen near Thakkali

தக்கலை அருகே கொள்ளை போனதாக கூறப்பட்ட 78 பவுன் நகை மீட்பு இன்னொரு அறையில் இருந்தது கண்டுபிடிப்பு