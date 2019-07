மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி அருகே பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் கால்வாயில் அடைப்பு நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Public demand for blockage action on plastic canals near Ooty

