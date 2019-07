மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர், குரும்பலூர் பேரூராட்சி பகுதிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் கலெக்டர் பேச்சு + "||" + The Collector's talk is to create rainwater harvesting systems in the Perambalur and Kurumbalur panoramic areas

பெரம்பலூர், குரும்பலூர் பேரூராட்சி பகுதிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் கலெக்டர் பேச்சு