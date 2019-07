மாவட்ட செய்திகள்

விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் மீதான தடையை நீக்க வேண்டும் உலக தமிழர் பேரமைப்பு மாநாட்டில் தீர்மானம் + "||" + Resolution at the World Tamil Congress Conference to remove the ban on the LTTE movement

விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் மீதான தடையை நீக்க வேண்டும் உலக தமிழர் பேரமைப்பு மாநாட்டில் தீர்மானம்