மாவட்ட செய்திகள்

கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவ மழை 46 சதவீதம் குறைவு; மதுரை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம் + "||" + Southwest monsoon rains fall 46% in Kerala In Madurai, Ramanathapuram and Sivaganga districts Drinking water shortage Danger

கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவ மழை 46 சதவீதம் குறைவு; மதுரை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம்