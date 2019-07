மாவட்ட செய்திகள்

சுடுகாட்டிற்கு செல்ல பாதை இல்லாததால் கால்வாய் தண்ணீரில் பிணத்தை தூக்கி சென்ற கிராம மக்கள் + "||" + Villagers who dumped corpses in canal water due to lack of access to fireworks

சுடுகாட்டிற்கு செல்ல பாதை இல்லாததால் கால்வாய் தண்ணீரில் பிணத்தை தூக்கி சென்ற கிராம மக்கள்