மாவட்ட செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஜி.எஸ்.டி. வரம்புக்குள் கொண்டுவர வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நாமக்கல்லில் நடந்தது + "||" + GST prices on petrol and diesel The demonstration was held in Namakkal, demanding to be brought to the limit

பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஜி.எஸ்.டி. வரம்புக்குள் கொண்டுவர வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நாமக்கல்லில் நடந்தது