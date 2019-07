மாவட்ட செய்திகள்

லோக் அதாலத் மூலம் வழக்குகளுக்கு தீர்வு காண நாளைக்குள் விருப்பம் தெரிவிக்க வேண்டும் நீதிபதிகள் அறிவிப்பு + "||" + Lok Adalat is expected to issue a resolution by tomorrow

லோக் அதாலத் மூலம் வழக்குகளுக்கு தீர்வு காண நாளைக்குள் விருப்பம் தெரிவிக்க வேண்டும் நீதிபதிகள் அறிவிப்பு