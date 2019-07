மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவிலில் ஜேஷ்டாபிஷேகம் தங்க, வெள்ளி குடங்களில் புனித நீர் எடுத்து வரப்பட்டது + "||" + Sacred water was brought in gold and silver pots at the Srirangam Renganathar Temple

