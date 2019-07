மாவட்ட செய்திகள்

திருநின்றவூர்-பெரியபாளையம் சாலையில் அகலமான ரவுண்டானாவால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Thirunindravur On the Periyapayalam road By a wide roundabout Motorists Avadi

திருநின்றவூர்-பெரியபாளையம் சாலையில் அகலமான ரவுண்டானாவால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை